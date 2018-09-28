Место крушения F-35 попало на видео

В сети появилось видео с места крушения истребителя F-35 в американском штате Южная Каролина. Кадры опубликованы на странице пользователя hamza abdelqader на видеохостинге YouTube.

Стоявший на пирсе автор ролика заснял поваленные деревья и черный дым, поднимающийся с другой стороны озера Литл Барнуэлл.

Также стало известно, что катапультировавшийся пилот был спасен сотрудниками экстренных служб, летчика доставили в больницу. Среди населения пострадавших нет. Офис шерифа округа Бофорт попросил местных жителей и туристов временно отказаться от посещения района ЧП.

Ранее 28 сентября истребитель пятого поколения F-35B впервые потерпел крушение в США возле базы Корпуса морской пехоты США. За день до этого такой же самолет впервые нанес удары по позициям боевиков в Афганистане.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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