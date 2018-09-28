Элитного ательера атаковали клиенты

Владельцы элитного ателье попросили возбудить уголовное дело против клиентов. По версии портных супружеская пара Пушкиных устроила дебош в мастерской. Такой вывод следует из материалов заявления, которое владелица ателье подала в полицию.

В социальных сетях набирает обороты скандал вокруг инцидента, случившегося в конце августа в ателье «Мастерская классического костюма». Генеральный директор этого элитного заведения Елена Величкина написала в ОМВД по району Арбат города Москвы заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности супружескую пару Евгения и Кристину Пушкиных. Елена Величкина утверждает, что 24 августа чета Пушкиных нанесла ей «телесные повреждения, хищение и порчу личного имущества, в следствие их действий мне причинен моральный вред», — заключает хозяйка мастерской. После инцидента в ателье Елена Величкина была госпитализирована.

«Мастерская классического костюма» — известное среди московской элиты ателье, клиентами которой являются такие звезды как Тимати и Сергей Шнуров. Елена (Алена) Величкина в своем заявлении подчеркивает, что «услуги ателье достаточно дороги, и ими могут воспользоваться предприниматели, чей доход достаточно высокий». Когда как Евгений Пушкин, по словам генерального директора ателье, «не раз подчеркивал, что является высокопоставленным государственным служащим» и обслуживался в мастерской по подарочному сертификату, который по предположению Величкиной был предоставлен Пушкину «в качестве взятки должностному лицу».

Елена Величкина и ее сын, совладелец и знаменитый портной Антонио Паласиос-Фернандес предполагают, что неадекватное поведение супружеской пары обусловлено тем, обстоятельством, что суммы, предусмотренной подарочным сертификатом все же не хватило на дорогой костюм haute couture. Поэтому Евгений Пушкин во время примерок вели себя вызывающе по отношению к персоналу мастерской. «Он всячески провоцировал скандалы в каждый свой визит», — подчеркивает мастер.

По версии портных 24 августа Пушкины приехали в ателье, сразу сделав заявление, что они во время визита «будут устраивать ругань» из-за претензий, которые якобы не принимаются мастерами во внимание. Супружеская пара по словам Антонио Паласиос-Фернандеса «не являлась в обговоренное для примерок время, а приходила неожиданно "в неадекватном состоянии", попутно оскорбляя сотрудников ателье. Пушкин требовал "срочно пошить" его заказ, но при этом отказывался платить за это дополнительные деньги».

«Преследуя пресловутый лозунг о том, что клиент всегда прав, мы решили закрыть на это глаза. Изделие хотели вручить лично я и моя мама Алена Владимировна. Но в порыве оскорблений Пушкина потеряла над собой контроль и ударила мою маму по лицу. Не стану описывать, какие чувства я в этот момент испытал, но не пожелаю их никому. Просто представьте себя на моем месте», — отметил Антонио Паласиос-Фернандес в интервью каналу «360 градусов».

На видеозаписи с камер наблюдения внутри мастерской видно и отчетливо слышно как Кристина Пушкина нанеся удар по голове Елены Величкиной громко заявляет: «Я твою черепуху разобью!». Подлинность видеозапись подтверждена Федерацией судебных экспертов — документ имеется в распоряжении «Ленты.ру». Пушкина неоднократно ударила Величкину по голове предположительно мобильным телефоном, после чего хозяйка ателье упала и потеряла сознание.

«Комментировать случившееся нападение на меня с тяжкими телесными повреждениями нанесенными мне довольно тяжело, так как долгое время я находилась на лечении Городской клинической больнице N1 на Ленинском проспекте и занималась восстановлением утраты здоровья, не разбираясь в причинах хулиганского поведения Пушкиной К. и Пушкина Е., — утверждает Елена Величкина, — Следственные органы дадут этому правильную интерпретацию, так как следствию предоставлены медицинские экспертизы и судебные экспертизы видеозаписей, объяснения реальных свидетелей случившегося. Со своей стороны, я приложила все усилия для того чтобы нейтрализовать возникший конфликт и защитить сотрудников организации от нападений Пушкиной К. и Пушкина Е., защищая людей от угроз физической расправы, неоднократно предлагая решить претензии клиентов мирным путем, что было письменно отражено мной в заявлении в полицию.

«У нее диагностировали сотрясение головного мозга средней тяжести, гематомы, ушибы и внутреннее кровотечение, потому что Кристина била ее и ногами. Несколько недель она провела в больнице под наблюдением врачей», — добавляет Антонио Паласиос-Фернандес.

Позже Пушкины заявили, что именно они подверглись нападению со стороны сотрудников мастерской, однако от дальнейшей госпитализации отказались. Разговор об этом с представителями правоохранительных органов также имеется на видеозаписи. После инцидента Кристина Пушкина в интервью СМИ и в социальных сетях излагает происшедшее весьма по-разному, но всякий раз выдвигая в качестве оправдания своим действиям версию нападения, в котором, по ее словам, участвовало целых четыре человека, что даже при беглом знакомстве с видеозаписями не подтверждается. Со всей очевидностью, из этой скандальной истории можно сделать пока только один вывод — клиент не всегда прав.