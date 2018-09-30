Чемпиону ОИ-2018 наложили 40 швов после удара шайбой в лицо

Российский защитник «Флорида Пантерс» и олимпийский чемпион Богдан Киселевич получил травму после попадания шайбы в лицо во время предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает журналист Джеймсон Олив в своем Twitter.

28-летний хоккеист получил повреждение во время игры против «Тампа Бэй». Россиянина доставили в больницу с подозрением на перелом челюсти. Ему потребовалось наложение 40 швов.

Киселевич подписал контракт с «Флорида Пантерс» в июне. До переезда в НХЛ он выступал за московский ЦСКА. В составе сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане Киселевич завоевал золото.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!