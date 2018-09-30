Памятный знак белому генералу на родине Ленина возмутил коммунистов

В Ульяновске коммунисты возмутились из-за появления памятной таблички в честь белогвардейского генерала Владимира Каппеля и захотели ее снести. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на первого секретаря Ульяновского обкома КПРФ Алексея Куринного.

«Мы этот вопрос будем обсуждать в понедельник [1 октября]. Реакция, естественно, негативная. Последнее время за действиями наших властей очень сложно увидеть логику. Исторически Каппель имеет отношение к Симбирску (старое название города — прим. «Ленты.ру»), потому что здесь в годы гражданской войны проходило множество разных сражений. Он и в Казань отсюда ходил, и возвращался несколько раз», – сказал Куринный.

В торжественной церемонии открытия таблички приняли участие глава Симбирской митрополии митрополит Анастасий, председатель Патриаршей комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов, а также казаки.

Ульяновск (до 1924 года — Симбирск) — родина Владимира Ленина (Ульянова). В городе есть памятники Ленину и его отцу, а в честь столетия со дня рождения революционера в городе открыли музей-мемориал. На доме Ульяновых также висит памятная табличка.

Владимир Каппель был одним из руководителей Белого движения на Востоке России во время Гражданской войны. Отмечается, что во время пребывания в Ульяновске под его руководством были расстреляны около 400 жителей города.

В 2017 году «Коммунисты России» выступили против законопроекта либерал-демократов о возвращении государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!». Коммунисты назвали эту инициативу провокацией против конституционного строя страны и призвали защитить современный гимн от «посягательств монархистов».

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