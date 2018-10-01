Гонщик попал под колеса соперника и выжил

На первом круге второго заезда английского чемпионата «Супербайк» мотогонщик Honda Дэн Линфут не справился с управлением и попал под колеса соперника Глена Ирвина. Видео появилось в Twitter-аккаунте Eurosport.

Ирвин переехал соперника и продолжил движение, а Линфут остался лежать на обочине. Гонщика унес с трассы медперсонал. Через пару часов после инцидента Линфут в Twitter поблагодарил врачей и написал, что он «легко отделался и не получил травм».

По итогам второго заезда Ирвин занял шестое место. Лидером стал Леон Хаслам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!