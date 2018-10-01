Назван эффективный способ очищения организма

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Ученые Университета Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что физические упражнения способствуют выведению токсичных белков из мышечных тканей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Дисфункция мышц характерна для маломобильных пожилых людей и тех, кто страдает от поражения седалищного нерва. Результаты эксперимента с мышами с индуцированной невропатией показали, что при этом нарушается аутофагия — процесс деградации поврежденных компонентов клетки и токсичных соединений внутри лизосом. Однако у грызунов, которые были физически активными в течение четырех недель перед хирургическим поражением седалищного нерва, аутофагия поддерживалась на более высоком уровне, чем у других животных.

В другом эксперименте исследователи заблокировали связанный с аутофагией ген ATG7 в скелетной мышечной ткани. Этот ген кодирует белки, из которых состоит везикула (внутриклеточный пузырек), называемая аутофагосома. Она локализуется вблизи поврежденных органелл и способствует их разрушению. Мыши с подавленным ATG7 также демонстрировали прогрессирующую дисфункцию мышц.

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