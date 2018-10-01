Нобелевскую премию по медицине вручат за борьбу с раком

Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2018 год удостоились Джеймс Пи Эллисон (James P. Allison) и Тасуку Хондзё (Tasuku Honjo) за создание противораковой терапии с помощью ингибирования отрицательной регуляции иммунной системы. Оба ученых изучали специфические белки, подавляющие активацию противоопухолевых механизмов. Об этом сообщается на сайте премии.

Джеймс Пи Эллисон занимался изучением белка CTLA-4, который является контрольной точкой, то есть подавляет иммунный ответ. Он нашел способ дезактивировать CTLA-4, что позволяет клеткам иммунной системы атаковать опухоль. Тасуку Хондзё изучил белок PD1, который также играет роль в отрицательной регуляции иммунной системы и предотвращает активацию Т-лимфоцитов. Благодаря работам этих ученых удалось разработать терапию, называемую ингибированием иммунных контрольных точек.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2017 год получили Джеффри Холл (Jeffrey C. Hall), Майкл Розбаш (Michael Rosbash) и Майкл Янг (Michael W. Young) за исследования молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные ритмы, — биологические часы с периодом 24 часа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!