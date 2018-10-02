MDK решился на раздачу денег за мемы

Одно из крупнейших российских интернет-сообществ МDК объявило о запуске сервиса для публикации контента с собственной системой поощрения. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители паблика.

Как и планировалось ранее, в приложении заработает система раздачи внутренних монет: авторы популярных постов, актуальность которых выбирают сами пользователи, получают вознаграждение. Монеты являются цифровыми токенами, выпущенными на основе блокчейн-платформы Ethereum, и их количество изначально задано смарт-контрактом сети. Это значит, что токены могут существовать и вне приложения MDK.

Выплаты авторам на данный момент выделяются из внутреннего фонда компании. По словам ее создателей, он рассчитан на 10 лет.

«После того, как будет запущена рекламная инфраструктура (рекламодатели смогут размещать свои материалы в приложении за монеты MDK), фонд вознаграждения частично будет пополняться благодаря средствам, потраченным рекламодателями», — отметили в компании.

Помимо авторов контента, вознаграждения также рассчитаны на пользователей, продвигающих интересные посты и оставляющих ценные комментарии. Пока в сервисе предусмотрена возможность только накапливать монеты.

В октябре 2017 года сообщество MDK объявило о выходе на ICO (первичное размещение токенов) для того, чтобы запустить платформу с пользовательским контентом. На первом этапе компания привлекла в разы меньше планируемых средств и объяснила неудачу «пузырем криптовалют».

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