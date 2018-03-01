MDK нацелилось на миллионы долларов

Одно из крупнейших сообществ российского интернета — MDK — объявило о финальной продаже своих токенов. Сообщество выпустит 100 миллионов токенов (десятая часть от всего объема), купить которые инвесторы смогут с 6 по 17 марта. Непроданные токены будут распределены между покупателями, которые смогут контролировать рынок рекламы в приложении сообщества. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители интернет-сообщества.

Вырученные с продажи токенов средства пойдут на разработку мобильного приложения, рынок рекламы которого и обещают инвесторам. Запустить приложение, как следует из программы проекта, планируется не раньше июля 2018 года. Представители сообщества надеются поднять на размещении около 1,7 миллиона долларов.

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«Команда проекта и первые участники находятся в одной лодке. Основная продажа токенов будет происходить уже после запуска продукта, поэтому мы заинтересованы сделать отличный продукт и заниматься его развитием», — убежден глава сообщества Роберто Панчвидзе.

Представители MDK не стали раскрывать «Ленте.ру» своих рекламных контрагентов, однако заверили, что интерес есть. Вдобавок сообщество обещает удобные инструменты закупки рекламы.

Всего MDK намерено выпустить в обращение один миллиард токенов. Новые токены будут направляться на вознаграждение пользователей приложения и на финансирование операционной деятельности проекта. Разработчики обещают, что токены можно будет обменять на любую реальную или криптовалюту.

Впервые о намерении MDK провести ICO стало известно 24 октября 2017 года, однако позднее размещение перенесли.

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