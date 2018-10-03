Подростки забрались в чужой гараж и стали жертвами садистов-извращенцев

Житель Ханты-Мансийска задержан по подозрению в сексуальном насилии над молодым человеком, который вместе со своим другом залез в чужой гараж и был пойман владельцем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Задержанного подозреваемого 1999 года рождения уже допросили следователи. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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Пострадавшие и двое очевидцев дали показания. В ведомстве отметили, что установлены личности всех, кто находился в тот день в гараже. «В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения всех лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). Ведомство также намерено добиться удаления видео с издевательствами над подростками из сети.

Инцидент произошел еще в 2017 году, но известно о нем стало лишь несколько дней назад, когда упомянутая видеозапись появилась в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте» (в настоящий момент ролик удален). Автор поста утверждал, что двое подростков попытались пролезть в один из гаражей и были пойманы хозяином и его товарищами. Вместо того, чтобы вызвать полицию, они начали издеваться над школьниками. Одному из них обожгли пальцы паяльником, другого насильно склонили к оральному сексу и изнасиловали гаечным ключом. Все происходящее они снимали на мобильный телефон.

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