Путин раскрыл США два варианта выхода из ситуации в Сирии

Для американских военнослужащих существует только два способа легально находиться на территории Сирии, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Российской энергетической недели» в среду, 3 октября, передает РИА Новости.

«Первое — это Соединенные Штаты должны получить мандат Совета Безопасности ООН на присутствие своих вооруженных сил на территории третьей страны, в данном случае на территории Сирии. Или получить приглашение от законного правительства Сирийской Арабской Республики на то, чтобы разместить там с какими-то целями свои контингенты. Международное право другого, третьего способа, присутствия одной страны на территории другой не предусматривает», — сказал он.

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29 сентября глава сирийского МИД Валид Муаллем обвинил США и их партнеров в военных преступлениях в Сирии и поддержке терроризма.

В начале того же месяца руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что два американских самолета F-15 нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор запрещенными фосфорными боеприпасами.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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