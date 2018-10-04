Путин отказался ехать на пятую свадьбу экс-канцлера Германии

Президент России Владимир Путин не поедет на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Бракосочетание Шредера и гражданки Кореи Ким Со Ен пройдет 5 октября в Германии. Ранее в СМИ появилась информация о том, что пара поженилась весной в Южной Корее. Для 74-летнего экс-канцлера это уже пятый брак.

О том, что Путин может принять участие в церемонии бракосочетания сообщала немецкая газета Bild.

Российский лидер и Шредер давно дружат: они вместе ходили в баню и пили пиво.

18 августа президент России посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Российский лидер побывал на мероприятии в частном порядке по приглашению невесты. Он подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. На свадьбе также выступили артисты Кубанского казачьего хора.

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