Спорт
 
Последние новости
Израиль счел С-300 «слепыми» перед F-35
В центре Москвы заметили бронированного разведчика 
iPhone предсказал победителя в бою Нурмагомедова против Макгрегора
Бывшего «народного губернатора» Донбасса не пустили на выборы
Российский турист разгромил чешский отель и попал на видео
В России повысят цены на водку
Назарбаев задумал перенять опыт Сингапура
США напомнили странам о каре за российские С-400
Германия присоединилась к обвинениям США в адрес России
Новости партнеров

Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Макгрегором

Перейти в «Мою Ленту»
Хабиб Нурмагомедов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед поединком за титул чемпиона UFC с ирландцем Конором Макгегором. Трансляция взвешивания доступна на YouTube-канале MMAFIghting.

Нурмагомедов показал на весах 155 фунтов (примерно 70,3 килограмма), четко уложившись в рамки легкой категории (до 155 фунтов). На момент публикации новости Макгрегор не прошел взвешивание.

UFC проводит взвешивание утром за день до боя. Бойцы обязаны взвеситься до 11:00 по местному времени. Турнир UFC 229, главным боем которого станет титульный поединок Макгрегора и Нурмагомедова, пройдет в ночь с 6 на 7 октября. Бои основного карда начнутся 7 октября в 05:00 по московскому времени.

Нурмагомедов и Макгрегор поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе, принадлежащем россиянину. Ранее им владел ирландец, но лишился его из-за паузы в выступлениях. Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере, одержав победу в каждом из них. На счету Макгрегора 21 победа при 3 поражениях в 24 боях.

В марте 2017 года бой Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном отменили из-за госпитализации россиянина. Он попал в больницу из-за проблем с почками, возникшими на фоне сгонки веса в преддверии поединка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Макгрегор в майке-алкоголичке пообещал стать миллиардером
В поединке Нурмагомедова с Макгрегором появился запасной боец
Макгрегор взбесил Нурмагомедова и сорвал пресс-конференцию UFC
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«Родись Хабиб под Рязанью — негатива было бы не меньше»

Боец UFC Яна Куницкая о работе вышибалой, русском характере и Нурмагомедове
18:07Сегодня

Самым популярным игроком НХЛ стал россиянин

16:59Сегодня

В «Барселоне» появился несчастный

15:59Сегодня

Неймар поманил Погбу

Спорт00:02 4 октября

«Побью любого без сожаления»

Русский Драго мало говорит и сильно бьет. Он подерется перед Нурмагомедовым
14:40Сегодня

В «Авиапарке» пройдут дни ЗОЖ

12:54Сегодня

Макгрегор в майке-алкоголичке пообещал стать миллиардером

13:11 1 октября

Названы сменщики Акинфеева в сборной

Спорт00:0426 сентября

«Часто спрашивали: кто ты вообще такая?»

Она заработала миллионы и почти догнала Шарапову. Но звездой ее сделал не теннис
14:27Сегодня

В «Анжи» ответили бунтующим футболистам

09:43Сегодня

В «Анжи» начался бунт

15:14 1 октября

Черчесов прокомментировал уход Акинфеева из сборной России

Россия
«Нравятся ли нам песни Егора Крида? Нееет!»
Мы провели неделю в доме Хабиба и поняли все о крутом нраве дагестанцев
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
Юнус-Бек Евкуров и Рамзан КадыровНовые границы на Кавказе
Чечня и Ингушетия поделили землю на фоне протестов. Что происходит?
Олег Сенцов прекратит голодовку из-за принудительного кормления
«Почувствовал удар в спину, из живота вырвалось пламя»
 
Двое российских военнослужащих погибли на учениях в Псковской области
Российский борец с наркотиками попался на закладках героина
Все материалы
Мир
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Германия присоединилась к обвинениям США в адрес России
США напомнили странам о каре за российские С-400
Пропавший президент Интерпола оказался в руках у китайцев
Разведка отказалась говорить о «воскресшем» в США российском шпионе
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
Все материалы
Бывший СССР
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
В Чернобыле заработала солнечная электростанция
Назарбаев задумал перенять опыт Сингапура
Просьбе Януковича ввести российские войска на Украину нашли объяснение
Лукашенко сознался в побивании детей
Все материалы
Экономика
Больно не будет
Они посадили Америку на наркотики и получают миллиарды. Это абсолютно легально
Эксперты раскритиковали Россельхознадзор за «Петелинку»
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
«Аэрофлот» ответил на обвинения Общественной палаты России
«МегаФон» запустил марафон хакатонов с призовым фондом более 2 миллионов рублей
Алюминиевая проводка вернется в дома в 2019 году
На автозаправки решили вернуть алкоголь
Все материалы
Силовые структуры
Жесткий перехват
Полиция России засекретила планы по борьбе с бандитами. Скрыть удалось не все
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»
Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Стали известны последние слова погибшего за решеткой вора в законе Вагона
Нарышкин объяснил трепетное отношение к себе во время учебы на разведчика
У полковника МВД конфисковали дом в Сочи
Глава Росгвардии пригласил на Северный Кавказ усомнившихся в его героизме
Все материалы
Наука и техника
Мертвый сезон
Самые страшные сражения Второй мировой на потерянных снимках
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Эс — как доллар
На что способен телефон за 130 тысяч рублей: обзор iPhone Xs Max
Израиль счел С-300 «слепыми» перед F-35
Назван «худший» вопрос физику
На Сатурне обнаружили дождь
У людей нашли неожиданные черты неандертальцев
Все материалы
Спорт
«Родись Хабиб под Рязанью — негатива было бы не меньше»
Боец UFC Яна Куницкая о работе вышибалой, русском характере и Нурмагомедове
Самым популярным игроком НХЛ стал россиянин
В «Барселоне» появился несчастный
Неймар поманил Погбу
«Побью любого без сожаления»
Русский Драго мало говорит и сильно бьет. Он подерется перед Нурмагомедовым
Макгрегор в майке-алкоголичке пообещал стать миллиардером
В «Анжи» ответили бунтующим футболистам
Все материалы
Культура
Мой парень — симбиот
Кино недели: «Веном» с Томом Харди, Спайк Ли против Америки и Леди Гага
Без стыда и совести
Подчинение, интим с осьминогом и скотный рынок — что такое современное искусство
Мое тело — их дело
Азбука любви и секса в современной литературе
Стивен Сигал не справился с вопросом об обвинениях в изнасиловании
Венсан Перес приедет в Москву
Актриса «50 оттенков серого» сфотографировалась голой и заговорила об уважении
Певица Рошин Мерфи стала режиссером своего клипа
Все материалы
Интернет и СМИ
Остин Тайс Заплатил собой
Он захотел рассказать миру правду о войне в Сирии и бесследно пропал
В сети высмеяли преступника с помадой на губах
Трампа осмеяли за прилипшую к ботинку туалетную бумагу
Грузная телеведущая в прямом эфире столкнула ассистента в реку
Представитель Павла Воли прокомментировал слухи о госпитализации комика
Слепаков объяснил исчезновение видео об «озабоченных геях» Петрове и Боширове
Неожиданный финал «Холостяка» привел зрителей в бешенство
Все материалы
Ценности
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Бывшая девушка принца Гарри разделась догола ради фотографии с акулой
iPhone предсказал победителя в бою Нурмагомедова против Макгрегора
Эмили Ратаковски арестовали
Появилось видео с новой олимпийской формой сборной России
Все материалы
Путешествия
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Турист украл кольцо за два миллиона рублей, проглотил его и оказался в больнице
Российский турист разгромил чешский отель и попал на видео
Замеченная в США аномальная радуга привела людей в восторг
Таец заманил российскую туристку в свою пещеру и похвастался этим миру
Все материалы
Из жизни
Кругом обман
Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Королева красоты организовала убийство мужа-миллионера из-за наследства
Пьяные птицы принялись буянить и заинтересовали полицию
Разъяренный слон с огромными бивнями разгромил машину под визг туристов
Посетитель зоопарка заставил бегемота проглотить пластиковый пакет
Все материалы
Видели Париж
Семь видеообзоров главных новинок Парижского моторшоу
Нестареющая «акула»
Как за 43 года изменилась самая важная модель баварской марки
25 бестселлеров России: «Гранта» вместо «Весты»
Самые продаваемые автомобили сентября: 17 месяцев роста
Премьеры Парижа – 2018. Часть 2
Американские «японцы», автомобили из Eвропы, Китая и Вьетнама. И несколько Ferrari
Mazda привезет в Россию «шестерку» с турбомотором
Уникальную «Ниву» продали в 16 раз дешевле первоначальной цены
Названы цены на обновленный UAZ Patriot
Все материалы
Дом
Буквы закона
Застройщиков научат русскому языку. Это грозит новым кризисом
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Только славяне
Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
Сотню самых дорогих квартир Москвы оценили в 50 миллиардов рублей
Москва установит торговый антирекорд
В Москве нашли квартиру за 800 миллионов рублей
Американскую версию Версаля оценили в 159 миллионов долларов
Все материалы