Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед поединком за титул чемпиона UFC с ирландцем Конором Макгегором. Трансляция взвешивания доступна на YouTube-канале MMAFIghting.

Нурмагомедов показал на весах 155 фунтов (примерно 70,3 килограмма), четко уложившись в рамки легкой категории (до 155 фунтов). На момент публикации новости Макгрегор не прошел взвешивание.

UFC проводит взвешивание утром за день до боя. Бойцы обязаны взвеситься до 11:00 по местному времени. Турнир UFC 229, главным боем которого станет титульный поединок Макгрегора и Нурмагомедова, пройдет в ночь с 6 на 7 октября. Бои основного карда начнутся 7 октября в 05:00 по московскому времени.

Нурмагомедов и Макгрегор поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе, принадлежащем россиянину. Ранее им владел ирландец, но лишился его из-за паузы в выступлениях. Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере, одержав победу в каждом из них. На счету Макгрегора 21 победа при 3 поражениях в 24 боях.

В марте 2017 года бой Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном отменили из-за госпитализации россиянина. Он попал в больницу из-за проблем с почками, возникшими на фоне сгонки веса в преддверии поединка.

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