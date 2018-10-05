Названа причина падения рубля

На курс рубля повлияла глобальная волатильность, но влияние будет непродолжительным. Об этом, как передает в пятницу, 5 октября, ТАСС, сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«У нас сейчас очередное обострение ситуации на глобальных рынках. Если вы посмотрите, доходности 10-летних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2 процента. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идет серьезное ослабление», — сказал министр. Также он напомнил, что в Турции инфляция поднялась до 24,5 процента и стала выше ключевой ставки, установленной в этой стране.

Глобальная волатильность влияет, по словам Орешкина, и на российский рынок. «Курс у нас плавающий, поэтому изменения настроений глобальных всегда оказывают краткосрочное влияние на курс. Долгосрочно у нас, с точки зрения наших ожиданий, ничего не меняется», — сказал он.

4 октября рубль на бирже резко пошел вниз по отношению к доллару и евро, которые к закрытию оценивались в 66,9 и 76,9 рубля соответственно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!