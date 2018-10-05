Белоруссия выдворила иностранных шпионов

Белоруссия объявила персонами нон грата двух подозреваемых в шпионаже граждан иностранных государств. Об этом в пятницу, 5 октября, заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) страны Валерий Вакульчик, передает ТАСС.

«На этой неделе двоих человек мы объявили персонами нон грата», — сообщил руководитель КГБ, не уточнив, гражданами какого государства они являются.

Вакульчик пояснил, что шпионская деятельность и вопросы, которыми они занимались, были связаны «с внешней политикой, отношениями между государствами». В прошлом месяце белорусским спецслужбам удалось задержать шпиона, добавил глава КГБ.

Также он сообщил, что осужденный в Белоруссии за шпионаж украинский журналист Павел Шаройко может быть помилован.

Шаройко был задержан в Минске в конце октября 2017 года, детали его задержания КГБ раскрыл месяц спустя. По данным комитета, Шаройко являлся кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а его агентурная сеть состояла из граждан Белоруссии, которые за деньги собирали разведданные в военно-политической сфере. Координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки украинского Минобороны Игорь Скворцов, который якобы действовал под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. Скворцов был выслан из Белоруссии. Украина в ответ выслала из страны белорусского дипломата.

19 февраля Верховный суд Белоруссии приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и создании агентурной сети.

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