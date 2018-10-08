Найдены десятки видов новых наркотиков

Министерство внутренних дел России взяло на контроль более 60 новых видов наркотиков за последние полтора года. Об этом в понедельник, 8 октября, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.

Речь идет о ранее неизвестных психотропных и наркотических веществах, с использованием которых может быть изготовлено более тысячи препаратов, пояснил Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета в понедельник.

«Данная мера позволила в рамках только одного уголовного дела изъять свыше 140 килограммов производного синтетического каннабиноида», — сказал он.

Также министр напомнил, что преступники используют IT-технологии для бесконтактного получения денег за сбыт запрещенных веществ. В июне в Волгограде были задержаны наркодилеры, получившие с помощью электронной платежной системы 56 миллионов рублей.

7 октября стало известно, что полицейские Москвы, Петербурга, Сочи и других городов начали проверять переписки в Telegram у посетителей парков якобы в рамках борьбы с наркоторговлей. В пресс-службе МВД заявили, что эта информация «не соответствует действительности», и посоветовали пострадавшим обратиться в полицию.

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