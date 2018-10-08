В Киеве вспомнили брошенный им представителями Донбасса окровавленный паспорт

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) во время одной из встреч трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе бросили представителю Украины в группе Леониду Кучме окровавленный паспорт. Об этом в Facebook рассказала вице-спикер Верховной Рады Украины и уполномоченный президента страны Петра Порошенко по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко.

«Это был паспорт убитого террористами [оперного певца] Василия Слипака. Мы были в шоке. И бросились к Кучме, чтобы он даже не прикасался к страшному артефакту», — сообщила Геращенко.

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«В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку? Где они взяли паспорт убитого человека? Они причастны к убийству?» — написала она.

По словам Геращенко, представители Киева настаивали, чтобы окровавленный документ забрали представители ОБСЕ и передали его украинским компетентным органам. Дату встречи, а также фамилию человека, швырнувшего Кучме паспорт Слипака, Геращенко не указала.

Василий Слипак с 1997 года был солистом Парижской оперы. Он принял участие в волонтерском движении в поддержку протестов на майдане Незалежности зимой 2013-2014 годов. С 2015 года певец участвовал добровольцем в боевых действиях на востоке Украины в составе формирования запрещенного в России «Правого сектора», в июне 2016 года стало известно о его гибели от пули снайпера.

Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе 2 октября. Он оставался последним из тех, чья подпись стояла под минскими соглашениями и кто принимал участие в переговорном процессе. Документ также подписали посол ОБСЕ на Украине Хайди Тальявини (подала в отставку в июне 2015 года), посол России на Украине Михаил Зурабов (уволен с должности в июле 2016-го), а также главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий (ушел в отставку в ноябре 2017-го) и Александр Захарченко (погиб в августе 2018-го).

Второе минское соглашение является основополагающим документом для урегулирования ситуации в Донбассе. Его согласовали руководители России, Украины, Германии и Франции. Свои подписи под документом 12 февраля 2015 года поставили представители Москвы, Киева, ОБСЕ, а также главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Белоруссия не является стороной в минских переговорах, а лишь предоставляет площадку для них.

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