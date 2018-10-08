Футболист забил с пенальти во время исполнения сальто

@AnatoByshovets / Twitter

В матче национальной студенческой футбольной лиги между командами ЧГПУ (Чебоксары) и КНИТУ-КАИ (Казань) был забит пенальти во время исполнения сальто. Видео появилось в Twitter-аккаунте Светоч.

Футболист казанской команды Норик Авдалян отличился во встрече дважды. Один из мячей игрок забил с пенальти и нанес удар, выполнив сальто назад. Гости выиграли со счетом 4:0.

После трех матчей КНИТУ-КАИ занимает третье место в чемпионате. ЧГПУ расположился на пятой позиции.

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