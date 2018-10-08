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Поругавшийся с Нурмагомедовым Тимати высказался о победе над Макгрегором

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Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова из Республики Дагестан над ирландцем Конором Макгрегором. Он заявил в Instagram, что это победа не России, а «отдельного ее региона».

«Я не отказываюсь ни от одного сказанного слова и не изменил своей позиции. Я не собираюсь больше никого поздравлять. Все, кого я хотел поздравить, есть в моей ленте, выше. Кнопочным героям — Салам Алейкум. Обсасывать тему не вижу смысла», — подчеркнул рэпер.

Тимати отметил, что не собирается разжигать межнациональную рознь, потому что тепло относится к Кавказу. «Просто так же, как и везде, там живут разные люди. Я болел за Россию, но увидел победу отдельного ее региона. Наверное, действительно лучше так, чем оставить ее (победу) за океаном... В моих словах не надо искать каких-то подколов или каких-то вторых смыслов. Я просто высказываю свое субъективное мнение. Я не поддерживаю ни одну из сторон по итогу и уж тем более не являюсь "типа" экспертом по единоборствам, как большинство крикунов в комментариях», — объяснил он.

Хип-хоп-исполнитель намекнул, что события, связанные с боем Нурмагомедова и Макгрегора, подтвердили его высказывания, сделанные ранее.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в ночь на 7 октября. Россиянин победил в четвертом раунде, заставив противника сдаться от удушающего приема. Сразу после этого Нурмагомедов напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса.

В сентябре Тимати вступил в словесную перепалку с Нурмагомедовым из-за того, что боец порадовался отмене концерта Егора Крида в Махачкале.

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