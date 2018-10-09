Замешанный в драках младший брат Кокорина оказался лихачом-нарушителем

Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, с начала 2018 года 60 раз нарушил ПДД; большинство взысканий выписано за превышение скорости, в том числе более чем на 80 километров в час. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Помимо превышения скорости, Кокорина-младшего штрафовали за незаконную тонировку, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил перевозки детей и непредоставление пешеходам преимущества в движении.

«Брат нападающего петербургского "Зенита" владеет автомобилем Mercedes-Benz AMG E 63 S с двигателем объемом четыре литра и мощностью 612 лошадиных сил. Стоимость такой машины начинается от 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

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По данным радиостанции, на данный момент за Кириллом Кокориным числится неоплаченных штрафов на 32,5 тысячи рублей. Всего с начала года ему выписано взысканий на 119,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Кирилл Кокорин находился вместе со старшим братом Александром и футболистом Павлом Мамаевым во время драк в Москве.

9 октября Виталий Соловчук, водитель телеведущей Ольги Ушаковой, рассказал, как и за что его избивали. Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Ушакова подала заявление в полицию, заведено уголовное дело.

Кокорин и Мамаев напали на водителя за 40 минут до того, как отправиться в кофейню в центре столицы утром 8 октября. Там они избили еще двух человек. Ими оказались чиновники Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту этой драки также было возбуждено уголовное дело.

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев соответственно, пообещали наказать своих игроков.

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