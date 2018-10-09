Российский софт оказался ущербным

В департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы пожаловались на дефекты приложения «МойОфис Почта», разработанного компанией «Новые облачные технологии» (НОТ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

В письме руководителя ДИТ, министра правительства Москвы Артема Ермолаева, от 5 сентября говорится, что «МойОфис Почта» имеет 33 дефекта, из-за которых его не удается использовать в качестве почтового клиента. Письмо он направил главе Минкомсвязи России Константину Носкову и вице-премьеру Максиму Акимову.

21 сентября гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров отправил в ДИТ отчет, в котором говорится, что 25 из 33 дефектов исправили еще в версии программы, которая вышла в 2017 году. На совещании 26 сентября добавили, что четыре других дефекта исправят до апреля 2019 года, оставшиеся два удастся устранить «только при четкой формализации требований». Также разработчики предложили провести независимую оценку работоспособности ПО, в которой будет участвовать третья сторона.

«МойОфис Почта» внесли в реестр отечественного софта в 2016 году, и тогда в ДИТ объявили о прекращении использования клиента Microsoft. Программа является частью пакета «МойОфис», российского аналога Microsoft Office. В конце 2016 года «Ростелеком» закупил у НОТ права на использование ПО «МойОфис» почти за 285 миллионов рублей.

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