Стас Барецкий разбился о трактор

Российский шансонье, бывший член группы «Ленинград» Стас Барецкий попал в аварию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал 112 в среду, 10 октября.

Отмечается, что инцидент произошел на Проспекте Ветеранов. Музыкант на автомобиле Priora врезался в трактор. Капот машины Барецкого был сильно поврежден. На фотографиях с места ДТП видно, что артист в сознании, рядом с ним находится сотрудник скорой помощи.

В дискографии 46-летнего Барецкого десять сольных альбомов. Он также снялся в фильмах «2-Асса-2», «Шапито-шоу» и «Звездный ворс».

9 октября сообщалось, что народный артист России Дмитрий Назаров, известный по главной роли в сериале «Кухня», сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве. По словам свидетелей произошедшего, пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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