«Северный поток-2» оказался неуязвим для санкций США

Проект газопровода «Северный поток-2», который реализует госкомпания Газпром, будет выполнен в любом случае, даже если против него будут введены санкции. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что санкции наложены не будут. Если это произойдет, то проект все равно будет реализован. Укладка уже началась», — заявил министр, отметив, что пока реализация проекта идет по плану.

Категорически против нового газопровода из России в Европу выступают США. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта, включая его европейских участников. Параллельно президент США Дональд Трамп и весь американский истеблишмент лоббируют поставки сжиженного природного газа из США в Европу.

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Газопровод регулярно становился поводом для критики со стороны Трампа немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая настаивает, что это в первую очередь экономический, а не политический проект. Против газопровода выступают также страны-транзитеры российского газа: Украина и Польша. Балтийские страны опасаются, что реализация проекта повысит зависимость Европы от России, что негативно скажется на политике Москвы в отношении европейских соседей.

Две ветки трубопроводов должны быть построены до конца 2019 года. Общая мощность проекта составляет 55 миллиардов кубов газа в год, стоимость проекта — 10 миллиардов евро. В настоящий момент проект включает строительство на территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. При этом Дания до сих пор не дала разрешения на строительство трубы в своих территориальных водах, однако «Газпром» уже приготовился строить в обход, если Дания все же не даст разрешения.

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