Вице-мэр напился после увольнения и устроил гонки с полицией

Бывший вице-мэр Темрюка Валентин Отрошко был задержан за езду по «встречке», попытку скрыться и оказание активного сопротивления полицейским. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел накануне вечером. При задержании водитель отказался от медосвидетельствования, при этом по внешним признакам был нетрезв, говорится в сообщении. Всего в отношении бывшего вице-мэра составлено 10 административных протоколов.

Ранее Отрошко был уволен с занимаемой должности. «Данное решение вызвало эмоциональный срыв у чиновника, что повлияло на его дальнейшие действия (…). В администрации района осуждают поведение бывшего чиновника и надеются, что он понесёт справедливое наказание», — говорится на сайте мэрии.

Отрошко арестован на 10 суток за неповиновение требованиям полиции. Материалы по другим нарушениям будут рассмотрены позднее.

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