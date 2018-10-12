Вблизи базы подводников Северного флота нашли десять вражеских мин

Десять немецких мин калибра 50 миллиметров обнаружили в Мурманской области возле дороги к базе подводных сил Северного флота в Заозерске. Об этом рассказали «Интерфакс» в региональном управлении ФСБ России.

Боеприпасы уничтожили специалисты инженерных подразделений.

Ранее схрон с боеприпасами времен Великой Отечественной войны нашли в окрестностях села Алакуртти в Кандалакшском районе. Всего было обнаружено и уничтожено более шести тысяч гранат, выстрелов к гранатомету, снарядов, мин и патронов.

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