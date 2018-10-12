Кадыров одарил Нурмагомедова

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова подарил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову автомобиль Mercedes W222 за победу над ирландцем Конором Макгрегором. Об этом в Instagram-аккаунте рассказал друг россиянина, боец MMA Шамиль Завуров.

Фото опубликовано @shamilzavurov

«Вот такой подарок получил наш чемпион Хабиб Нурмагомедов сегодня от брата Рамзана Кадырова. Самое приятное, что он лично проводил нас до границы», — написал Завуров.

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Кроме того, Рамзан Кадыров присвоил Нурмагомедову звание почетного гражданина Грозного. Глава Чечни уточнил, что это произошло на торжественном ужине, который был устроен в честь приезда бойца в Грозный.

10 октября президент Владимир Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой в поединке.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором за титул чемпиона прошел 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде. Боец одержал 27-ю победу кряду и остался непобедимым.

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