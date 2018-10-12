Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером

Уголовное дело возбуждено в отношении капитана теплохода в Ростове-на-Дону, который подозревается в незаконной перевозке через таможенную границу более 50 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей). Об этом в пятницу, 12 октября, в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили ТАСС.

«В Южной транспортной прокуратуре признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении капитана теплохода по факту незаконного перемещения через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере путем их сокрытия от таможенного контроля и недекларирования (часть 1 статьи 200.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в сентябре в ходе оперативно-разыскных мероприятий на теплоходе, находящемся у причала в акватории морского порта Ростов-на-Дону, сотрудники Южной оперативной таможни в каюте капитана обнаружили сейф, где находились незадекларированные деньги — более 50 тысяч долларов.

31 октября 2017 года сообщалось, что в Москве рулевого-моториста приговорили к двум годам колонии за угон пассажирского теплохода «Егорий».

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