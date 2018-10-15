В Кельне захватили заложников

В центре германского города Кельн захватили заложников. Об этом сообщается на странице городской полиции в Twitter.

По ее информации, сотрудники правоохранительных органов, а также экстренные службы прибыли на место — на центральный вокзал — и уточняют ситуацию.

Как передает Reuters, в заложники могли взять женщину в ресторане McDonald's или в аптеке по соседству. Других деталей не сообщается. В то же время некоторые из очевидцев сообщили о выстрелах, полиция эти данные не подтверждает.

Из-за произошедшего эвакуирован вокзал, поезда задерживаются, сообщили представители железной дороги.

Полиция призывает не распространять слухи и непроверенную информацию. Также стражи порядка просят не публиковать в сети фотографии или видео с места проведения операции, чтобы не информировать захватчика.

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