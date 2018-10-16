Отец Нурмагомедова прокомментировал слухи о попытке сына сменить гражданство

Отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал новость о попытке сына получить украинское гражданство. Его слова приводит Telegram-канал «Говорит Москва».

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Нурмагомедов-старший назвал слухи о смене гражданства бредом. «Это вранье, которое даже обсуждать не хочется», — заявил отец спортсмена.

Информация о попытке бойца сменить гражданство появилась 15 октября. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал дядя Хабиба Алекс Нурмагомедов, проживающий в Полтаве. Telegram-канал «Говорит Москва» отмечает, что, по словам актера Олега Тактарова, Алекс Нурмагомедов выдает себя за родственника Хабиба. Тактаров в настоящий момент гостит у бойца в Дагестане.

7 октября Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора болевым приемом и впервые защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Россиянин остается непобежденным, выиграв все 27 боев в профессиональной карьере.

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