Нурмагомедов отказал в интервью Дудю

Боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отказался давать интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает «Чемпионат».

По данным издания, сначала он принял приглашение сняться в программе «ВДудь», но потом по неизвестным причинам изменил решение. Беседа планировалась незадолго до поединка Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. Боец мог стать первым в истории блога гостем-спортсменом.

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7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Макгрегора. После победы россиянин спрыгнул с клетки и напал на тренера ирландца Диллона Дэвиса. В это же время потасовка возникла и внутри октагона: в ней активно приняли участие бойцы из угла Нурмагомедова.

На канал Дудя на YouTube сейчас подписаны более 4 миллионов человек. В разное время в гостях у журналиста побывали Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Владимир Познер, Михаил Ходорковский, Семен Слепаков и другие.

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