Cтало известно о планах Нурмагомедова получить украинское гражданство

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов хотел получить украинское гражданство. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал дядя бойца Алекс Нурмагомедов.

«Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать», — рассказал Нурмагомедов.

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По словам дяди спортсмена, Хабиб обиделся из-за отказа в украинском гражданстве. «Он спрашивал, почему не дают паспорт. Я отвечал ему, что не знаю и ничего сделать не могу. Он на свои первые бои летал из Полтавы. Выступал за клуб "Combat-DOBRO" в Киеве. <...> А отсюда (из Полтавы) мы уже отправили Хабиба в Россию, ему дали паспорт, и он улетел», — добавил он.

Отец Нурмагомедова Абдулманап проходил армейскую службу на Украине. После Нурмагомедов-старший занимался дзюдо у тренера Петра Бутрия и стал чемпионом Украины по дзюдо и самбо. На данный момент дядя бойца Алекс Нурмагомедов проживает в Полтаве.

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На его счету 27 побед в 27 поединках. В последнем бою спортсмен победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом.

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