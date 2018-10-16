Каролина Куркова рассказала о часах своей мечты

Бренд-амбассадор швейцарской часовой мануфактуры IWC Schaffhausen Каролина Куркова рассказала о своих любимых часах и часах своей мечты. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 16 октября.

Супермодель рассказала, что в моделях мануфактуры ее привлекает то, что они «рассказывают истории». «Каждые часы этой марки связаны с культурой, историческими событиями или научными открытиями», — пояснила она. Также в IWC Schaffhausen ее привлекают высокий уровень технических решений и мастерство часовщиков.

На вопрос, какие часы Каролина хотела бы получить, если бы их делали специально по ее заказу, супермодель сказала, что поскольку в ней «уживается более одной личности», одними часами удовлетвориться она бы не смогла. «Одни часы, для моего свободного и раскованного "я", должны быть яркими, сочетающими желтый, красный, оранжевый цвета в декоре, — пояснила она. — Мне хотелось бы, чтобы в них были реализованы необычные инновационные усложнения. Другие часы должны быть классическими, с вневременным дизайном, в строгих цветах — например, черном, белом, темно-синем».

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Куркова также поделилась мыслями о важности времени для чрезвычайно занятой работающей матери, занимающейся благотворительными проектами и ведущей активную социальную жизнь. «Важно не количество времени, которое вы уделяете своему ребенку или своим близким, а качество этого времени, — сказала супермодель. — Дети чувствуют, что вы искренне рады провести с ними каждую свободную минуту, но также понимают, как важна ваша работа».

Каролина Исела Куркова — чешская супермодель. Принимала участие в показах и рекламных съемках Celine, Chanel, Christian Dior, Elie Saab, H&M, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, La Perla и других. Снялась в эпизодических ролях в нескольких фильмах, в том числе «Бросок кобры» и «В поле зрения».

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