Россияне отпразднуют 100-летие образования Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Кабардино-Балкарской республики. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 16 октября.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

В середине сентября в Кабардино-Балкарии вспыхнули народные волнения, которые привели к столкновениям с силовиками и беспорядкам в Нальчике.

Причиной послужил отказ балкарцев, живущих в селе Кенделен, пропустить кабардинцев, которые конным строем хотели совершить восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия Канжальской битвы.

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