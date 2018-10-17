Вратарь сборной СССР раскритиковал заменившего Акинфеева бразильца

Голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили усомнился в том, что именно бразилец Маринато Гильерме из «Локомотива» способен заменить многолетнего вратаря национальной команды Игоря Акинфеева. Слова ветерана передает «Спорт-Экспресс».

«Гильерме провел всего две игры, и что — героем его делать? У нас вратари хорошие, сегодня играет Гильерме, завтра — Петров, послезавтра — Иванов. Вратари у нас есть. После того как Акинфеев завершил карьеру, будут ставить в ворота тех талантливых ребят, которые играют у себя в клубах. То, что Гильерме провел два матча и не пропустил, не говорит о том, что мы решили вопрос с первым номером в сборной и что у нас есть один неповторимый вратарь», — убежден Кавазашвили.

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Гильерме защищал ворота сборной в двух последних матчах команды в Лиге наций против Швеции и Турции. Бразилец не пропустил ни одного мяча.

1 октября Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. 32-летний голкипер продолжил выступления на клубном уровне.

Гильерме впервые сыграл за российскую национальную команду в 2016 году. Бразилец вышел на поле в товарищеском матче против Литвы. Российское гражданство он оформил в ноябре 2015-го.

Кавазашвили выступал за сборную СССР с 1965-го по 1970 год. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата мира-1966.

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