Победы сборной России посчитали «добытыми чужими руками»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин выступил против приглашения натурализованных игроков в сборную России. Его слова приводит газета «Спорт день за днем».

«Пробились в четвертьфинал чемпионата мира? Ну и что? Сегодня результат есть, а завтра? Если бы нам объяснили, что натурализация — разовый эксперимент, вызванный серией травм перед чемпионатом мира, было бы понятно. Но ведь история продолжается! И мне, если честно, неинтересны победы сборной, добытые чужими руками», — заявил Игонин. Он признался, что не может болеть за сборную, на четверть состоящую из иностранцев.

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14 октября сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций УЕФА со счетом 2:0. Во встрече приняли участие три натурализованных футболиста — голкипер Маринато Гильерме, защитники Роман Нойштедтер и Мариу Фернандес. Константин Рауш, также являющийся натурализованным игроком, провел встречу на скамейке запасных.

На домашнем чемпионате мира команда Станислава Черчесова добралась до 1/4 финала турнира. Бразильский защитник Фернандес провел все пять встреч в составе сборной.

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