Сборная России одержала победу в Лиге наций

Сборная России по футболу обыграла команду Турции в матче Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 октября, в Сочи и завершилась со счетом 2:0. Счет на 20-й минуте встречи открыл защитник Роман Нойштедтер. На 79-й минуте преимущество увеличил полузащитник Денис Черышев.

12 октября сборная России сыграла вничью с командой Швеции со счетом 0:0.

В турнирной таблице второй группы лиги В Россия осталась лидером — команда набрала семь очков в трех матчах. Турки занимают второе место с тремя очками.

В следующий раз подопечные Станислава Черчесова сыграют против команды Швеции. Встреча пройдет 20 ноября в Стокгольме и начнется в 22:45 по московскому времени.

Если сборная России станет победителем группы В, то она выйдет в финальную стадию Лиги наций и поборется за путевку на чемпионат Европы 2020 года.

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