В Москве избили вокалистку группы «Маша и медведи»

Вокалистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова обратилась в полицию с заявлением об избиении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

Инцидент произошел 13 октября. Певица пояснила, что ей нанесли несколько ударов в ходе бытового конфликта, в результате она получила телесные повреждения.

Агентство ссылается на СМИ, утверждающие, что Макарова заступилась за заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Кулыгина, у которого якобы пытаются отнять недвижимость. В свою очередь АГН «Москва» утверждает, что у певицы произошел конфликт с соседями.

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