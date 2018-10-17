Появились подробности избиения солистки «Маши и медведей»

Композитор Александр Кулыгин, участник конфликта, в ходе которого была избита вокалистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова, раскрыл подробности произошедшего. Его слова в среду, 17 октября, передает телеканал «Звезда».

По словам Кулыгина, живущая по соседству с ним Макарова пыталась защитить его права на квартиру, в которую попыталась заселиться некая женщина. «Она уже приходила, потом устраивала здесь засаду, потом посадила своих людей. И вот она или не она, я даже не знаю кто, избили мою соседку снизу, солистку группы "Маша и медведи". Маша живет этажом ниже, мы с ней очень хорошо знакомы. Она меня поддерживала, приходила подежурить немного, ну и ее на пол, ногами», — поведал композитор.

«Она сейчас с огромным синяком, и вот с этим синяком сегодня пойдет со мною на студию», — добавил Кулыгин.

Музыкант объяснил, что притязания на квартиру у женщины возникли после смерти супруги Кулыгина. Та завещала часть жилья дочери, которая половину своей доли (одну шестнадцатую квартиры) отдала подруге. Объявившаяся женщина якобы потребовала от композитора сумму выше десяти миллионов рублей за выкуп доли, угрожая в ином случае переехать к нему.

Ранее в среду пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила, что солистка «Маши и медведей» обратилась в полицию с заявлением об избиении.

Мария Макарова — 41-летняя певица. Она создала группу «Маша и медведи» в 1997 году. Коллектив известен по таким композициям, как «Любочка», «Рейкьявик», «Земля», «Парабеллум» и «Тай-тай». Александр Кулыгин — заслуженный деятель искусств России.

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