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Американские F-15C и F-15D разгромили украинские Су-27 и МиГ-29

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На международных учениях Clear Sky 2018 американцы позволили украинским Су-27 победить F-15C Eagle в «товарищеском матче», однако в следующих за ним боях, имитирующих более реальные условия сражений на ближней и дальней дистанции с применением ракет, американские пилоты на F-15C Eagle и F-15D Eagle легко разгромили украинские Су-27 и МиГ-29, пишет на страницах «Известий» военный эксперт Антон Лавров.

Аналитик отмечает, что американское командование заранее допускает легкий проигрыш в «товарищеском матче», который позволяет упрочить отношения с союзником и дает ему повод для гордости. По мнению эксперта, условный бой, имитирующий поединок украинских и американских истребителей на предельно малых дистанциях с использованием одних пушек, является «единственным сценарием, в котором украинские самолеты имели хоть какой-либо шанс».

«Вот и на нынешних украинских учениях в последовавших за воздушной "перемогой" схватках, имитирующих уже более реальные бои на ближней и дальней дистанции с применением ракет, американские пилоты на F-15C и F-15D легко разгромили украинские Су-27 и МиГ-29», — пишет автор.

Лавров отмечает, что сценарий, в котором украинские летчики победили американских, напоминает бои периода Второй мировой или рассвета эры реактивных истребителей. «Только вот с 80-х годов прошлого века на первое место для завоевания господства в воздухе вышла уже не маневренность, а совсем другие качества», — заявляет эксперт.

Аналитик также подчеркивает, что «в России советский Су-27 прошел долгий путь эволюции и превратился в великолепные серийные Су-30СМ и Су-35С», тогда как «украинская модернизация Су-27М1 зависла на уровне рубежа веков».

Согласно Военному телевидению Украины, в ходе учений Clear Sky 2018 в воздушном бою на дистанции от 1 до 1,5 километра истребители Су-27 ВС ВСУ за счет большей маневренности и механизации показали себя лучше F-15C Eagle Национальной гвардии США. Впоследствии, 16 октября, разбился принимавший участие в учениях Су-27УБ. На месте падения истребителя были обнаружены тела двух пилотов — военного летчика І класса полковника Ивана Петренко, бывшего заместителя главнокомандующего 831-й бригадой тактической авиации Воздушных сил Украины (базирующейся на аэродроме Миргорода), и военнослужащего воздушных сил Национальной гвардии США, имя и должность которого не называются.

Международные маневры Clear Sky 2018, объединяющие девять стран, восемь из которых являются членами НАТО, проходят на Украине в период с 8 по 19 октября.

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