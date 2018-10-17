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Появилось романтическое объяснение причин бойни в Керчи

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Последняя запись, которую оставил предполагаемый организатор взрывов в Керчи в социальной сети, посвящается девушке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

18-летний Владислав Росляков опубликовал фотографию блондинки в белой рубашке и подписал «Люблю тебя, солнышко».

Также стало известно, что молодой человек жил с матерью, сотрудницей керченского онкологического диспансера. Она не может объяснить действия сына. С отцом Владислава она давно развелась. В данный момент у них дома идет обыск.

О романтической причине произошедшего также сообщает агентство FlashCrimea в своем Twitter-аккаунте. По словам источника издания, молодой человек страдал от неразделенной любви, в колледже он искал свою возлюбленную, чтобы убить.

Кроме того, сообщалось, что Росляков за месяц до произошедшего получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов.

Днем 17 октября в техникуме в Керчи произошла серия взрывов и стрельба. Предполагаемый преступник, 18-летний учащийся четвертого курса Владислав Росляков покончил с собой в библиотеке. Национальный антитеррористический комитет заявил о подрыве неустановленной бомбы, специалисты ведомства продолжают искать других возможных организаторов и исполнителей. В город введены военные и бронетехника, власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации. По последним официальным данным, погибли 18 человек, около 50 ранены.

Изначально Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям, в том числе «Теракт» (205 УК РФ), однако она затем была переквалифицирована на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ).

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