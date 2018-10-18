Молдавия притормозила с курсом на евроинтеграцию

Парламент Молдавии не поддержал внесение в конституцию поправок, которые закрепляли бы европейскую интеграцию как стратегическую цель развития страны. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, на прошедшем в четверг заседании депутаты отдали за документ только 54 из необходимых 67 голосов. Как отмечается, фракции Либеральной партии и Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) заседание бойкотировали, а представители оппозиционных Партии социалистов Республики Молдова и Партии коммунистов Республики Молдова назвали поправки «антиконституционными» и потребовали вынести этот вопрос на референдум.

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За проведение референдума по данному вопросу высказался и президент Молдавии Игорь Додон. «Мы не боимся выйти за советом к народу и принимаем вызов Демократической партии. И администрация президента, и партия социалистов убеждены в том, что ответ на референдуме будет отрицательным, поскольку за девять лет так называемого проевропейского правления граждане больше не доверяют ни правым партиям, ни тому, что предлагают псевдоевропейские партии. Референдум подтвердит этот расклад сил в обществе», — написал он на своей странице в Facebook после голосования.

Молдавский лидер также подчеркнул, что не утвердит поправки, передает ТАСС. Додон выразил мнение, что положения о евроинтеграции могут еще больше обострить отношения Кишинева с непризнанным Приднестровьем и Гагаузской автономией, жители которых «тяготеют к восточному внешнеполитическому вектору».

С инициативой о внесении в конституцию поправок о евроинтеграции ранее выступил Владимир Плахотнюк, лидер Демократической партии Молдовы, которая в настоящее время контролирует молдавский парламент. По словам политика, подобные поправки должны обеспечить стабильность курса страны вне зависимости от возможных в будущем политических изменений.

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