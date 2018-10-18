Путин оценил аппетит россиян к революциям

Президент Владимир Путин считает, что большинство жителей России не стремится к кардинальным изменениям в стране. Об этом он заявил на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 18 октября, передает РИА Новости.
Путин отметил, что жители многих стран ждут изменений и это «абсолютно естественное явление». Но, по его мнению, россияне вряд ли разделяют стремление к кардинальным переменам. «Мы уже сыты этими революциями, мы уже наелись этими революционными изменениями даже уже в новейшей истории», — считает глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что изменения в стране, произведенные «своевременно и в тесном взаимодействии с гражданским обществом», смогут привести к успехам во внутренней политике.
В мае стало известно о том, что почти 60 процентов граждан считают необходимыми перемены в большей части сфер общественной жизни, сообщал по результатам опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно полученным данным, только два из ста человек уверены, что никакие изменения не нужны.