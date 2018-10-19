Финн угрожал журналистке за публикации о России и угодил в тюрьму

В Финляндии суд приговорил к году и 10 месяцам тюрьмы финна российского происхождения Илью Яницкина за угрозы местной журналистке Джессике Аро, которая опубликовала несколько расследований о России. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время».

В 2014 году Аро начала изучать деятельность так называемой «фабрики троллей», а через год сделала о ней первый сюжет. Журналистка утверждает, что после публикации материала начала получать угрозы. Ультраправая онлайн-газета MV-Lehti, основателем и главным редактором которой является Яницкин, выступила с обвинениями Аро в наркомании, а также раскрыла ее место жительства.

Яницкин и еще двое журналистов, сотрудничавших с изданием, должны выплатить журналистке компенсацию в размере 136 тысяч евро и компенсировать ей расходы на юристов, которые составляют еще несколько десятков тысяч евро. Помимо Яницкина срок получил глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Хельсинки Йохан Бекман, которому присудили год тюрьмы условно за угрозы Аро. Юристы считают приговор слишком суровым и намерены подать апелляцию.

Издание MV-Lehti известно своей критикой в адрес миграционной политики финских властей, разоблачительными публикациями о беженцах, а также поддержкой националистических движений Suomi Ensin («Финляндия — прежде всего») и Rajat kiinni («Закрыть границы»). В конце 2017 года Яницкин закрыл сайт, объяснив это решение идеологическими причинами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



