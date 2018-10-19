В украинском футбольном клубе запретили геев

Генеральный директор украинской «Зари» Сергей Рафаилов в интервью YouTube-программе «Футбольний на голову» высказался против приема в команду футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Рафаилов вспомнил, как в 2016 году он посетил Манчестер, где «Заря» сыграла с «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы: «Я категорически против поцелуев мужчин. <...> Кафе. Сидит мужчина. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Я почему-то думал, что это будет девушка. Но когда заходит туда парень…У нас тоже сейчас модно, что мужики обнимаются. Но это был другого рода поцелуй — это был поцелуй в губы. Сразу с порога, такой длительный», — рассказал он.

Гендиректор команды выступил против пропаганды гомосексуальных отношений. «Выгнал бы из "Зари" футболистов, которые любят обниматься и целоваться? Во-первых, я не допущу, чтобы они сюда попали. А потом уже будем дальше… Это для меня неприемлемо однозначно», — добавил он.

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