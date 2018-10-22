Олега Газманова обвинили в плагиате

Музыкант из Омска Александр Шаханин обвинил эстрадного певца Олега Газманова в плагиате песни «Бессмертный полк». Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 22 октября.

Олег Газманов / YouTube

Омич утверждает, что он обратился к экспертам и те выявили заимствования в композиции Газманова. Более того, музыкант считает, что у него украли также идею клипа, и не исключает, что может обратиться в суд.

«Мне показалось, она очень похожа на мою. Сама фабула, частично похожи мелодии, идея, видеоряд клипа. С командой юристов, которые у меня работают, мы пока не можем определить, что именно этими исковыми требованиями мы будем просить. Мы ждем реакции самого Олега, это раз, реакции общественности — это два», — рассказал Шаханин.

Александр Шаханин / YouTube

Шаханин выпустил клип на «Бессмертный полк» в 2017 году. Одноименное видео Газманова вышло в 2018-м.

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