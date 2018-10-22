Украинский штурмовик пролетел на сверхмалой высоте и попал на видео

В сети появилось видео полета двух украинских реактивных самолетов. Один из них пролетел на сверхмалой высоте, едва не коснувшись «брюхом» взлетно-посадочной полосы. Ролик опубликован на YouTube. Место произошедшего неизвестно.

Телеканал «Звезда» уточняет, что в кадр попали штурмовики Су-25М1.

Мнения комментаторов разделились. Одни пользователи интернета похвалили ловкость украинских летчиков, другие заметили, что им следовало быть более осторожными. «В нормальных ВВС — это трибунал», — высказались под видео.

Это не первый подобный маневр украинских пилотов. В начале октября самолет Су-24МР пролетел так низко над землей на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, что чуть не задел лежащего на полосе человека. То же самое случилось в июне над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка в Запорожской области.

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