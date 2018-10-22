Сбербанк повысил ипотечные ставки

Один из ключевых игроков российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — повысил ставки по кредитам на приобретение жилой недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию на сайте банка.

Увеличение составило от 0,4 до 0,6 процентного пункта в зависимости от конкретной программы кредитования. Минимальная ставка по кредиту на покупку уже введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 0,6 процентного пункта — до 9,2 процента. Она действует в рамках акции для молодых семей и при онлайн-одобрении квартиры, выбранной на подконтрольном банку портале «ДомКлик».

Базовые ставки на покупку готового жилья составляют 9,7-10,1 процента. Также банк предлагает рефинансировать ипотеку по 9,9 процента вместо 9,5 процента, уточняет агентство.

Материалы по теме Ставки сделаны Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?

Ранее, 17 октября, аналитик рейтингового агентства RAEX Екатерина Щурихина заявила, что до конца 2018 года среднерыночная ставка по ипотеке вырастет на 0,3-0,5 процентного пункта. В 2019-м, добавила она, следует ожидать снижения объемов выдачи жилищных кредитов до 2,5 триллиона рублей (против ожидаемых 2,8 триллиона по итогам 2018-го).

В начале октября глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что банк планирует в течение года существенно снизить среднюю ставку по жилищным кредитам. При этом он подчеркнул, что средний показатель уменьшится за счет рефинансирования старых, выданных по высоким ставкам займов.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!