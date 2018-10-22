Обвиненная во вмешательстве в американские выборы россиянка заговорила

Россиянка Елена Хусяйнова прокомментировала обвинения во вмешательстве в выборы в США. Видеозапись ее обращения была опубликована Daily Storm.

«Уважаемые граждане России, Америки и всего мира, меня зовут Елена Алексеевна Хусяйнова. Я — бухгалтер российского информационного портала "Федеральное агентство новостей", — сказала она в видеообращении. — Государственные чиновники США утверждают, что это я выбрала Дональда Трампа американцам. Еще они говорят, что я выберу американцев-депутатов на выборах в ноябре 2018 года».

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По признанию Хусяйновой, она — простая русская женщина, которая работает всю жизнь, знает бухгалтерский учет, как управлять рыболовецким колхозом и вырастить и воспитать детей. «Я много чего знаю, но вот английского языка я, увы, не знаю», — отметила она. Женщина заявила, что была потрясена и изумлена обвинениями в свой адрес: «Потом мое сердце наполнилось гордостью: оказывается, простая русская женщина может помочь гражданам сверхдержавы выбрать президента, стоит только пожелать».

Затем бухгалтер призвала всех землян «помочь американцам выбрать таких политиков, которые вели бы себя на земле по-человечески». «Давайте вместе пожелаем Америке снова стать великой и мирной страной», — заключила она.

19 октября стало известно, что Минюст США готовит обвинение в адрес Хусяйновой. Американская сторона считает, что женщина пыталась повлиять на выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. По данным ведомства, россиянка работала главным бухгалтером проекта «Лахта», который СМИ связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина. Вашингтон считает его причастным к вмешательству в американские выборы).

США неоднократно обвиняли Москву в попытке повлиять на президентские выборы. По данным американских спецслужб, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности ко взломам.

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