Капитан «Реала» поколотил одноклубника

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос вспылил во время тренировки и поколотил одноклубника Серхио Регилона. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте El Partidazo de COPE.

В ходе одного из упражнений Рамосу не понравились действия Регилона. Капитан взял мяч и ударил одноклубника. После окончания занятия защитник снова пнул мячом в 21-летнего футболиста.

«Реал» не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. 2 октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов сливочные проиграли московскому ЦСКА (0:1) и теперь находятся на втором месте в группе.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Реал» проведет против чешской «Виктории». Матч состоится 23 октября в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени.

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