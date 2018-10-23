Фаберже и Rolls-Royce создали яйцо «Дух экстаза»

Британский производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce Motor Cars совместно с домом Фаберже представили ювелирное яйцо под названием «Дух экстаза». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Основание яйца отлито из 18-каратного белого золота и покрыто фиолетовой гильоше-эмалью с ручной гравировкой. Лепестки изготовлены из розового золота и украшены 10 каратами бриллиантов и натуральным аметистом весом более 390 карат. По центру располагается фирменная фигурка Rolls-Royce «Дух экстаза». Яйцо весит 400 граммов, его высота — 160 миллиметров.

Фото: Rolls-Royce 1 /3

Авторы концепции — дизайнеры Rolls-Royce Motor Cars Штефан Монро и Алекс Иннес. Эскизы доработала главный дизайнер Фаберже Лиза Тальгрен, а мастер компании Пол Джонсом создал само яйцо в единственном экземпляре.

«Это уникальный момент в истории наших компаний. Яйцо "Дух экстаза" отмечает союз двух домов непревзойденного качества и дизайна, объединяя их легендарные символы — яйцо Фаберже и "Дух экстаза"», — прокомментировал генеральный директор Фаберже Шон Гилбертсон.

Премьера яйца Фаберже «Дух экстаза» состоится 23 октября на заводе Rolls-Royce в Гудвуде, Великобритания.

В мае Rolls-Royce официально представил свой первый внедорожник. Машина получила название Cullinan в честь крупнейшего алмаза в истории, найденного в Африке в 1905 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!